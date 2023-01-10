Başakşehir, Dünya Kupası arasında kendine geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir
ABONE OL

Başakşehir, Dünya Kupası arasında kendine geldi

Medipol Başakşehir, 2022 Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, ara öncesinde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmişti

Başakşehir, Dünya Kupası arasında kendine geldi
İHA

Başakşehir, Dünya Kupası sonrasında Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 10 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu müsabakalarda deplasmanda Ümraniyespor’u 3-1, evinde Antalyaspor’u 2-0, Adana Demirspor ise 2-1’lik skorlarla mağlup eden turuncu-lacivertli takım, tek puan kaydını konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Başakşehir bu süreçte 10 puanın sahibi oldu.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

İstanbul temsilcisi, Dünya Kupası öncesi ise ligde son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde edebilmişti. Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybeden Başakşehir, evinde de Galatasaray'a karşı 7-0’lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Konuk olduğu Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun takımı, tek galibiyetini Giresunpor'u 3-1 yenerek aldı.

Başakşehir, bu müsabakalarda ağlarında 12 gole engel olamazken, Dünya Kupası sonrası çıktığı 4 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

34 PUANLA 3. SIRADA

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 3. basamakla yer alıyor. İstanbul ekibi, 17 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, filelerinde de 18 gol gördü.
Turuncu-lacivertlilerde, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Youssouf Ndayishimiye ve Deniz Türüç 4'er golle ligde takımın en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe büyük maçları neden kazanamıyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Sorun 3'lü sistem mi?
Flaş gelişme! Beşiktaş'ın Weghorst talebini duyurdular
FUTBOL Beşiktaş'ın Weghorst talebi!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Samet Akaydın ile anlaşma sağladı - Samet Akaydın'dan ilk açıklama geldi
FUTBOL "Futbola yeniden başlamış gibiyim"
Okan Buruk'tan tarihi başarı: Fenerbahçe'yi durduran ilk takım... - Galatasaray Haberleri
FUTBOL Büyüyü bozdu!
Son dakika haberi Süper Lig'de başkan istifa etti!
FUTBOL Süper Lig'de başkan istifa etti!
Cüneyt Çakır: Türk hakemliği eski günlerine dönecek
FUTBOL ''Türk hakemliği eski günlerine dönecek''
Fransız kaleci Lloris milli takımı bıraktı
FUTBOL Bıraktığını açıkladı!
Norwich City'den Milot Rashica açıklaması!
FUTBOL Norwich'ten Rashica açıklaması!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor
FUTBOL Fırtına, Avcı'yla en kötü döneminde
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
FUTBOL Şampiyonluk oranları güncellendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.