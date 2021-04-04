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Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 32. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sahasında 7 maç aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı

Başakşehir, evinde 7 maç sonra kazandı
İHA

Başakşehir, Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırladığı müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic’ten geldi.
Son haftalarına girilen ligde düşme hattından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Başakşehir, aynı zamanda evinde 7 maç aranın ardından kazandı. Sahasındaki son galibiyetini 6 Ocak 2021 tarihinde BB Erzurumspor’a 2-1’lik skorla elde eden turuncu-lacivertli ekip, söz konusu müsabakanın ardından 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı.

TOLGA CİĞERCİ, 1.5 YIL SONRA GOL ATTI

Milli ara dönüşü düşme potasından kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran turuncu-lacivertlilerin gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.

İstanbul temsilcisine devre arasında katılan Tolga, Başakşehir’de ilk gol sevincini Malatya ekibine karşı yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bundan tam 1 yıl 5 ay 15 gün önce Fenerbahçe forması giyerken kaydetmişti.

2019-2020 sezonunda 20 Ekim 2019 tarihinde sarı-lacivertlilerin deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Tolga Ciğerci, takımının ilk golünü atan isimdi.

ÖMER ALİ, YENİ TAKIMINDA İLK GOLÜNÜ ATTI

İstanbul ekibine devre arası transfer döneminde transfer olan Ömer Ali, Başakşehir’deki ilk gol sevincini Malatya temsilcisine karşı yaşamış oldu. Ömer Ali Şahiner, turuncu-lacivertlilerle 8 maçta göre almıştı.

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