STAT: Fatih Terim Stadıh
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
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Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden lider Galatasaray (1 maç fazla) 69 puana sahip. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.
30. RANDEVU
Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 29 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 40 gol atarken, Başakşehir 32 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi ev sahibi, Diego Rossi’nin attığı golle 1-0’lık skorla kazanmıştı.
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