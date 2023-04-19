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Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Dün Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden lider Galatasaray (1 maç fazla) 69 puana sahip. Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.