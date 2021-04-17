Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Başakşehir : Volkan, Uğur, Carlos Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Youssouf, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi-Samuel, Valencia, İrfan Can, Samatta