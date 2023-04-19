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Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan hafta içi mesaisi bugün devam ediyor. Günün kapanış mücadelesinde zirve takipçilerinden Fenerbahçe, deplasmanda son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Başakşehir'e konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayacak zorlu mücadeleye dair bilgileri bir araya getirdik...

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  • Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Başakşehir Fenerbahçe maçı için beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'de günün sonucu en çok merak edilen karşılaşması olan zorlu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. İşte, Başakşehir Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...
  • Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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    Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. 
  • Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
  • Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Szysz, Serdar, Figueiredo
  • Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Serdar Dursun, Valencia

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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