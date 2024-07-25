Başakşehir FK: 6 - La Fiorita: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, evinde San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı. Mücadelenin rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı 6-1'lik skorla kazanan Başakşehir, tur kapısını araladı.
Turuncu-lacivertli temsilcimize galibiyeti getiren golleri 5'te Berkay Özcan, 13'te Davidson, 29 ile 49. dakikalarda Joao Figueiredo, 42'de Olivier Kemen ve 71. dakikada Krzysztof Piatek attı. La Fiorita'nın tek golünü ise 58. dakikada Nicola Greco kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te San Marino ekibi La Fiorita'nın ev sahipliğinde oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'DE SEZONUN AÇILIŞ GOLÜ BERKAY ÖZCAN'DAN
Sezonun ilk resmi maçını La Fiorita ile oynayan RAMS Başakşehir'in yeni sezondaki ilk golü Berkay Özcan'dan geldi.
Berkay, mücadelenin 5. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
YENİ TRANSFER DJALO İLK KEZ FORMA GİYDİ
RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.
İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.
BAŞAKŞEHİR TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.
TRİBÜNLERDEN İSRAİL'E TEPKİ
RAMS Başakşehir'in La Fiorita ile oynadığı karşılaşmada turuncu-lacivertli taraftarlar İsrail'e tepki gösterdi.
Başakşehirli taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratlarında bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5'inci dakikada Başakşehir mücadelede öne geçiyor. Sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında savunmasının müdahalesi yetersiz kaldı, penaltı noktasının önünde Berkay topu önüne alarak ağlara gönderdi: 1-0.
13'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına koşu yapan Davidson, topu sağına aldı ve uzak köşeye şutu ağlarla buluştu: 2-0.
29'uncu dakikada fark 3'e çıktı. Savunmadan Duarte'nin uzun pasında savunmadan önce hamle yapan Figueiredo'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.
43'üncü dakikada Başakşehir'in 4'üncü golü geldi. Sol kanattan Pelkas'ın taşıyıp ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Vivan'dan seken topu Kemen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi : 4-0.
Mücadelenin ilk yarısı 4-0 Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı.
49'uncu dakikada Başakşehir'de Pelkas'ın merkezden geliştirdiği hücum sonrası ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo'nun kelcinin solunda yerden şutu ağlara gitti: 5-0
58'inci dakikada La Fiorita golü buldu. Greco'nun uzun pasla ceza sahasına sarkarak çektiği sert şut ağlara gitti: 5-1
71’inci dakikada Piatek farkı yeniden 5’e çıkardı. Serdar Gürler’in sol kanattan taşıyıp ceza sahasına paralel pasında topla buluşan Piatek’in sert şutu ağlara gitti: 6-1
Karşılaşma Başakşehir'in 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic
BAŞAKŞEHİR: Muhammed- Kemen, Duarte, Opoku (Dk. 45 Hamza), Ömer Ali, Onur, Berkay (Dk. 76 Aleksic), Deniz, Pelkas (Dk. 61 Djalo), Davidson, (Dk. 61 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk.61 Piatek)
LA FIORITA: Vivan- Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Nicola Mazzotti, Cicarelli (Dk. 65 Toccaceli), Guerri (Dk. 81 Portaccio), Di Modugno (Dk. 45 Olcese), Semprini (Dk. 81 Semeraro), Casolla (Dk. 70 Felipe)
GOLLER: Dk. 5 Berkay, Dk.13 Davidson, Dk.29 ve 49 Figueiredo, Dk. 43 Kemen, Dk. 71 Piatek (Başakşehir), Dk 58 Greco (La Fiorita)
SARI KARTLAR: Nicola Mazzotti, Greco (La Fiorita), Djalo (Başakşehir)