Başakşehir FK, San Marino'da tur peşinde!
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'ya konuk oluyor. İlk maçtan 6-1'lik galibiyetle dönen Başakşehir'in yarınki maç öncesi büyük avantajı bulunuyor:
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.
BAŞAKŞEHİR'İN OLASI YENİ RAKİBİ
Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.