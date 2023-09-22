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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar? - Galatasaray Haberleri

        Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?

        Süper Lig'in 6. haftasının 2. gününde son şampiyon Galatasaray, deplasmanda yeni antrenörü Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanıyor. Bu sezon ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. İşte, merakla beklenen Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:03
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        Başakşehir Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda her iki takım da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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        BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Başakşehir Galatasaray maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

        İŞTE KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI

        Doğu Üst : ₺600,00

        Batı Alt : ₺550,00

        Batı Üst : ₺500,00

        Kale Arkası : ₺350,00

        Misafir : ₺350,00

        3

        BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Süper Lig 6. hafta mücadelesi olan Başakşehir Galatasaray karşılaşması beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

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        BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

        Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, de Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Joao Figueiredo

        5

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11

        Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Icardi


        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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