Başakşehir Galatasaray maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig'de 14. haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan Başakşehir Galatasaray maçının günü, saati, yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve bilet fiyatlarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!