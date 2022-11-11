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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanacak. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. ve 3. sıralarda yer alan Başakşehir ve Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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  • Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir GS maçı bu akşam mı, bilet fiyatları ne kadar, kaç para? Başakşehir GS ilk 11'ler ve kadrolar

    Başakşehir Galatasaray maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig'de 14. haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan Başakşehir Galatasaray maçının günü, saati, yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve bilet fiyatlarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!
  • Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir GS maçı bu akşam mı, bilet fiyatları ne kadar, kaç para? Başakşehir GS ilk 11'ler ve kadrolar

    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Başakşehir Galatasaray maçı 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.
  • Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir GS maçı bu akşam mı, bilet fiyatları ne kadar, kaç para? Başakşehir GS ilk 11'ler ve kadrolar

    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
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    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muslera; Boey, Nelsson, A.Bardakçı, Emre Taşdemir; L.Torreira, Oliviera, Barış Alper, Rashica; Mertens, Icardi
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    BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11

    Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka
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    BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 

    Doğu Alt : ₺350,00

    Doğu Üst : ₺300,00

    Batı Alt : ₺250,00

    Batı Üst : ₺200,00

    Kuzey : ₺200,00

    Misafir : ₺250,00

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