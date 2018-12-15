MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, İrfan, Arda (Napoleoni), Bajic

SAKAT: Alparslan

CEZALI: Manuel da Costa

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren

SAKAT: Emre, Sinan, Belhanda

CEZALI: Donk

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip 25 puanı bulunan Galatasaray'ı yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltmeyi hedefliyor.

33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan Galatasaray, haftaya averajla 7. sırada girdi.

DÖRT EKSİK

Galatasaray'da dört futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'nın yanı sıra cezalı Ryan Donk, müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

Ayrıca genç savunma oyuncusu Ozan Kabak, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

TERİM VE ŞAŞ'IN CEZALARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle kulübede yer alamayacak.

Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verildi.

Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş'ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.

ÜÇ OYUNCUNUN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir'e karşı sahaya çıkabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Badou Ndiaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyen Fernando Reges, cezalarını tamamladı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

SON 12 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, son 12 resmi maçının sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray; Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya sahasında kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti. Ligde dış sahada ilk haftaki MKE Ankaragücü, 8. haftadaki Antalyaspor ve 12. haftadaki Kayserispor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Akhisarspor, 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 14. haftadaki Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda kaybettiği 4 mücadelede de gol atmazken, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

DA COSTA CEZALI

Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

EMRE VE EPUREANU CEZA SINIRINDA

İstanbul ekibinde, Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir'in 17. haftada deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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