Başakşehir gol yemeden turladı!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda ağırladığı RFS'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran ve bitime 2 maç kala tur biletini kapan turuncu-lacivertliler, savunma performansıyla öne çıktı.
Emre Belözoğlu'nun ekibi Avrupa Konferans Ligi gruplarında oynadığı dördüncü maçta da kalesini gole kapattı.
Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.
Turuncu-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki tüm gruplarda kalesinde gol görmeyen tek ekip konumunda bulunuyor.
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