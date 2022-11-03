STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Goga Kikacheishvili

SAAT: 18.30

YAYIN: TV8,5

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Leo Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

HEARTS: Gordon, Cochrane, Neilson, Sibbick, Smith, Atkinson, Grant, Devlin, Smith, Forrest, Henderson

TEKNİK DİREKTÖR: Robbie Neilson

Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek.

İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.