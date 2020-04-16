Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor - Drone - İSTANBUL

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İlk kısmının 20 Nisan'da, ikinci kısmının ise 15 Mayıs'ta açılması hedeflenen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ve yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor.Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor.