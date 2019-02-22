Başakşehir'in konuğu Bursaspor

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor ile mücadele edecek. İki takım, bu müsabakayla birlikte ligdeki 24. randevularına çıkmış olacak.
Turuncu-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 48 puanla zirvede yer alırken, yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyetle elde ettiği 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
Daha önce 23 kere karşılaşan iki ekip 24.maçına çıkıyor.
Bu mücadelelerin 9'unda gülen taraf İstanbul ekibi olurken, 7 maçta da kazanan Bursa temsilcisi oldu. 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli takımın attığı 27 gole Bursa temsilcisi 31 golle karşılık verdi.
Medipol Başakşehir, rakibiyle oynadığı son 5 maçta boyun eğmedi. Tek beraberliğini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 ile alan Abdullah Avcı'nın takımı, diğer 4 müsabakayı kazanmasını bildi. Başakşehir, söz konusu maçlarda rakip ağlara 8 gol atarken, kalesinde gol görmedi.
Ayrıca turuncu-lacivertliler, Bursaspor'u ağırladığı 11 lig maçının 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, Bursa temsilcisine karşı evindeki son yenilgisini 12 Mayıs 2012'de Süper Lig Süper Final karşılaşmasında 4-0'lık skorla almıştı.Karşılaşmada muhtemel 11'ler ise MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho
SAKAT: Clichy, Epureanu*
CEZALI: Yok
BURSASPOR
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho
SAKAT: Kubilay, Tunay
CEZALI: Yok
Yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
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