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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Kasımpaşa Haberleri

        Başakşehir - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        RAMS Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında iki istanbul ekibi RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Hafta içi Konferans Ligi'nden elenen Başakşehir, ligde kazanıp moral bulmak isterken, ligde son 3 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa da zorlu karşılaşmadan galip ayrılıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Başakşehir - Kasımpaşa maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:01
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

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        STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

        HAKEM: Alper Akarsu

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Duarte, Lima, Berat, Szysz, Crespo, Kemen, Figueiredo, Piatek.

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Da Costa.

        Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

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        Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor.

        Hafta için Konferans Ligi'ne veda eden ev sahibi turuncu-lacivertliler, rakibini mağlup edip 2024 yılını mutlu kapatmak istiyor.

        Ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunan konuk lacivert-beyazlılar ise İstanbul derbisinden galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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