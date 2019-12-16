Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da geçen hafta içinde tarih yazan Başakşehir, Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında zor günler geçiren Konyaspor'u konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR
SAAT: 20.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 2
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.
Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ise 14 puana sahip.
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