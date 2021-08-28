Başakşehir kötü gidişi durduramadı

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, Fenerbahçe'den yeni transferi Mame Thiam 4. dakikada attı.

İstanbul ekibi, ligde üç maç sonunda puansız kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor puanını 4'e yükseltti.

BAŞAKŞEHİR GEÇEN SENEKİ GİBİ BAŞLADI

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

AYKUT KOCAMAN'IN HAMLELERİ

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıya üç değişiklik yaparak başladı.

Takımı soyunma odasına 1-0 geride giren Kocaman, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'i oyundan alırken, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci ve Muhammet Demir'i sahaya sürdü.

Ravil'in kenara gelmesinin ardından ilk yarıda orta sahada görev alan Youssuf Ndayishimiye, stopere geçti.

Kocaman, 69. dakikada Junior Caiçara'nın yerine Deniz Türüç'ü, 79. dakikada da Mahmut Tekdemir'in yerine Ahmed Kutucu'yu oyuna alarak 5 değişiklik hakkını kullandı.

MAHMUT TEKDEMİR BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez Kayserispor mücadelesinde forma giydi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mahmut, 79 dakika sahada kaldı.