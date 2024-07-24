Başakşehir, La Fiorita karşısında

San Marino temsilcisi La Fiorita'yı konuk edecek olan Başakşehir Avrupa kupalarında 51.kez sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 50 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 67 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 75 gole engel olamadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 28 golü engelleyemedi.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 25 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 2. sıradaki en golcü oyuncular konumunda bulunuyor. İrfan Can Kahveci, RAMS Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 13 golüne ise Adnan Januzaj, Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.