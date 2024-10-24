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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle ekranı | Celje-Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Başakşehir maçı TRT 1 canlı izle: Celje-Başakşehir maçı canlı izleme ekranı

        Başakşehir, Konferans Ligi ikinci maçında Slovenya temsilcisi Celje takımıyla karşı karşıya geliyor. Celje Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Celje-Başakşehir maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcimiz, Celje karşısında Konferas Ligi'nde ilk galibiyetini alarak üst sıralara tırmanma hedefinde. Celje ve Başakşehir arasında oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Celje-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Başakşehir maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:45
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        Celje-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Celje karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak müsabaka öncesinde, Celje-Başakşehir maçının saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, TRT 1 canlı yayın izleme linki gündemdeki yerini aldı. İşte TRT 1 Başakşehir maçı canlı şifresiz yayın izleme ekranı...

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        CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Celje-Başakşehir maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

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        CELJE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele, TRT 1'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

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        CELJE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıdaki link aracılığıyla Celje-Başakşehir maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        CELJE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

        Celje: Rozman, Vuklisevic, Zec, Kavcic, Nemanic, Matko, Seslar, Kvesic, Eguaras, Bobicanec, Edmilson

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        Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Kemen, Crespo, Deniz, Serdar, Piatek

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