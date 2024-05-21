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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Mehdi Abeid ile yollarını ayırdı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Mehdi Abeid ile yollarını ayırdı

        RAMS Başakşehir, 31 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:58
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        Başakşehir'de Abeid ile yollar ayrıldı
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        Başakşehir, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde çalışmalarına başladı. Turuncu-lacivertliler, Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 18’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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