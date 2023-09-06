Başakşehir metrosu çalışıyor mu? 6 Eylül 2023 bugün Başakşehir metrosu açık mı?
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış bazı ilçelerde sele yol açtı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili olan sağanak sebebiyle Başakşehir Metrosu'nu su bastı. Olayın ardından Kayaşehir Merkez istasyonu güvenlik sebebiyle kapatıldı. Bu noktada gözler "Başakşehir metrosu çalışıyor mu, açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Başakşehir metrosu çalışma durumu merak ediliyor. 5 Eylül akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatıldı. Bu noktada "Başakşehir metrosu çalışıyor mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, ayrıntılar...
BAŞAKŞEHİR METROSU ÇALIŞIYOR MU?
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır.
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda sefer yapılamayan Kayaşehir Merkez-Toplu Konutlar istasyonları ve Başak Konutları-İkitelli Sanayi istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ring seferleri yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.