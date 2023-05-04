STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.
Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.
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