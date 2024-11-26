PETROCUB LİGDE 3. SIRADA

Petrocub, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundan başladı. Moldova ekibi, bu turda Ordabays'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu eleyerek, 2. turda ise APOEL Nikosia'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçların ardından elendi. Yoluna Avrupa Ligi 3. turdan devam eden Petrocub, The New Saints'i 1-0 ve 0-0'lık sonuçların ardından bir üst tura çıkarak, play-off turunda Ludogorets'e 4-0 ve 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Moldova temsilcisi, yeni lig formatında sırasıyla Patos'a 4-1, Jagiellonia'ya 2-0 ve Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. Petrocub, Moldova Ligi'nde ise geride kalan 14 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Zimbru Chisinau'ya konuk olan Petrocub, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

GENC NUZA DÜDÜK ÇALACAK

Kopenhag - Başakşehir mücadelesinde Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berişa ve Bujar Selimaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eridon Podvorica olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Dardan Çaka, AVAR'da da Visar Kastrati oturacak.