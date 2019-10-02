Başakşehir son idmanını yaptı

Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Mönchengladbach maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu.
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