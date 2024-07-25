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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bir gol daha atsak rekor kıracaktık - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Bir gol daha atsak rekor kıracaktık

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 23:32 Güncelleme: 25.07.2024 - 23:51
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        "Bir gol daha atsak rekor kıracaktık"
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BİR GOL DAHA ATABİLSEK..."

        Atan, "Planlarımız kusursuza yakın işledi. En büyük amacımız erken goldü, oyuncularım hiçbir dakika ciddiyeti bırakmadı. Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maçtan önceki tek endişemiz erken ritim bulamamaktı ama bulduk. Şimdi ikinci maça bakacağız." dedi.

        Çağdaş Atan, sözlerine "Lige 6-7 maç oynayıp girmiş olacağız. Aramıza katılacak 3-4 oyuncu olacak. Biz elimizdeki oyunculardan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen seneden daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa'da elimizden geleni yapacağız." diye devam etti.

        "BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stadyumda maçı takip etmesiyle ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Cumhurbaşkanımız bize sürpriz yaptı, maça gelerek bize onore etti. Kendisiyle ilk kez tanışmış oldum. Tesadüfen Serdar ve Berkay'ın bu hafta çocukları oldu. Onlara altın hediye etti. Stadın açılışında Volkan'a golü vardı burada kendisinin." sözlerini sarf etti.

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