Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BİR GOL DAHA ATABİLSEK..."

Atan, "Planlarımız kusursuza yakın işledi. En büyük amacımız erken goldü, oyuncularım hiçbir dakika ciddiyeti bırakmadı. Bir gol daha atsak Türk takımlarının Avrupa'daki rekorunu kıracaktık ama olmadı. Maçtan önceki tek endişemiz erken ritim bulamamaktı ama bulduk. Şimdi ikinci maça bakacağız." dedi.

Çağdaş Atan, sözlerine "Lige 6-7 maç oynayıp girmiş olacağız. Aramıza katılacak 3-4 oyuncu olacak. Biz elimizdeki oyunculardan daha iyisini bulmakta zorlanıyoruz. Takımımızı geçen seneden daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Kupada, ligde ve Avrupa'da elimizden geleni yapacağız." diye devam etti.