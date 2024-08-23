UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St.Patrick's ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA POZİSYON VERMEDİK" Atan, "İlk 10 dakika iyi giremedik, erken ritim bulamadık. Rakip de iştahlı başladı. 10. dakikadan sonra taktiksel formasyonda değişiklik yaptık. Ondan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Böyle savunmaları aşmak kolay değil. Sabırlı oynamak zorundaydık. Bence özellikle ikinci yarısında, ön hattımız devreye girince daha üstün taraftık. Bence çok az şut attık. Çok fazla pozisyon vermedik. Uzaktan şutları direkten döndü. İlk yarı 1-2 şutları var gibi. Onun dışında pozisyon vermeden ve çok fazla üretken olmadan bir maç oynadık." dedi.

"KAFAMDA BAZI RESİMLER OLUŞTU" Açıklamalarına devam eden genç teknik adam, "Bir altı günümüz var. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir içeride. İyi analiz ve iyi çalışmayla, dinlenerek çarşamba gününe taşıyıp inşallah lig formatına kalacağız." sözlerini sarf etti.