Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu tur kolay olmayacak - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Bu tur kolay olmayacak

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşılaşacak RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, oyunu ilk dakikadan itibaren kontrol ederek galip gelmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu tur kolay olmayacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis karşılaşacak olan Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı başkent Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına kanat oyuncusu Deniz Türüç ile katıldı.

        "BU TUR ÖYLE KOLAY OLMAYACAK"

        Rakibi ciddiye aldıklarını ve iyi analiz ettiklerini belirten Çağdaş Atan, "Bu turun favorisi olarak gözüküyoruz ama rakibimize çok fazla saygı duyuyoruz. İlk turu rahat geçtik ama bu tur öyle kolay olmayacak. Bunu nasıl daha kolaya çeviririz onun için çalıştık. Oyun planımız topa sahip olup oyunu domine edebilmek. Bunun için sahada olacağız. Güçlü bir kadromuz var. Oyunu ilk dakikadan itibaren kontrol edip sahadan kazanarak ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

        "İLK İKİ MAÇI ÇOK İYİ GEÇTİK"

        San Marino ekibi La Fiorita'ya karşı takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurgulayan Atan, "Geçen seneki oyunumuzun üzerine koyarak devam ediyoruz. Oyun mekaniğimiz geçen seneden çok daha iyi durumda. İlk iki maçı çok iyi geçtik. Rakibe saygı çerçevesinde oyunun içinde girilebilecek maksimum pozisyona girdik. Oyuncularıma maçlardan sonra teşekkür ettim. Yarın da buna benzer baskılı bir oyun oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        "YUMUŞAK BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

        Iberia Tiflis'in oyun anlayışını da değerlendiren Çağdaş Atan, "Oyuna bakış açımız; bireysellik üzerinden değil, oyun üzerinden bakmak. Iberia Tiflis'in orta sahadaki üç oyuncusu da iyi. Takım bütünlüğü ve organizasyonu olan bir ekip. Ancak aynı zamanda yumuşak bir takıma karşı oynayacağız. Topa karşı baskılarının agresif olmadığını gördüm. Bu bizim için bir avantaj olabilir. Hem toplu hem de topsuz oyunda agresif bir şekilde oynamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

        "İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

        RAMS Başakşehirli futbolcu Deniz Türüç ise rakibe saygı duyduklarını dile getirerek "Güzel bir eşleşme oldu. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İyi bir takımımız var. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu tarz maçlara alışığız. Yarın yine kazanmak için sahada olacağız." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Kontrole gitti, 10 günde üç kalp ameliyatı olup can verdi: İş insanının ölümüne soruşturma
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam