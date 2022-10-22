Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: "Daha iyisini yapabilirdik"

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanında boy gösteren ve sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bizler üzgünüz. Oyunun ritmini belirlediğimiz dakikalarda gidişattan memnundum. İkinci yarının başında yine istediğimiz tempoda gidiyorduk. Rakip hamleler yaptı, karşılığını aldı. Bizler alamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sadece 1 maç kaybettik. Çok daha domine edebileceğimiz, bize alanlar bırakan bir rakibe karşı daha iyisini yapabilirdik. Bu maçtan dersler çıkararak bundan sonraki maçlarda inşallah daha iyi oynarız” diye konuştu. Keny yerine Okaka tercihini değerlendirerek devam eden Emre Belözoğlu, “Beşiktaş stoperlerini açan yapıda, Fenerbahçe 3 stoperle oynuyor. Geçişleri kullanmak istedik. Beki beke çıkaran bir oyun anlayışı var Fenerbahçe’nin. Güçlü ama zaafları olan bir oyunu var. Bunu değerlendirmek istedik ama sonuç çıkaramadık. Fenerbahçe, 50 bin taraftarının gücünü bize hissettirdi. Okaka tercihim bundan dolayıydı. Biz maça ikinci yarıda da iyi başladık. Rakip hoca hamleler yaptı, ben hamleler yaptım. Öndeki 3 oyuncuyu değiştirdi rakip. Stoperlere de kenar oyuncularımız baskı yapıyordu. Hamlelerden sonra bizim adımıza oyun geriye gitti” ifadelerini kullandı.

“F.BAHÇE'NİN OYUNU GÜÇLÜ AMA..."

Mounir’in sakatlık nedeniyle 1 haftadır takımdan uzak kaldığını söyleye Emre Belözoğlu, “Sakatlıklar vardı. Bunlar bahane değil tabi. Ben 70. dakikaya kadar oyundan memnundum. Bire birde güçlü oyuncuları tercih etmek istedim. Okaka da pivot görevini yaptı. Çıkan pozisyonlar var, değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Hamleler için belki biraz daha bekleyebilirdim. Hatta erken hamle yapmış olabilirdim. Değişiklik yapmadan oyunu belki 80-85’lere kadar tutabilirdim belki” dedi. Fenerbahçe’ye kazandırdığı İsmail Yüksek hakkında da konuşan Belözoğlu, “Kulüpler, camialar, yöneticiler, hocalar oyuncular için ‘Onu ben kazandırdım’ diye kolay cümleler kurabilir. İsmail çok yetenekli oyuncu. Transferinde menajerinin, oyuncunun, Ali Koç’un payı var. Ben o dönem sportif direktördüm. Biz genelde iyi işleri sahiplenmiyoruz, kötü olanları üstümüze alıyoruz. Aynı mevkide oynayan bir abisi olarak, İsmail’in performansı beni mutlu ediyor. Önünde çok uzun yolu olan, hayatının merkezine futbolu koyması gereken süreçleri var. Futbol ciddi bir meslektir. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, kendisini geliştirmek ve Fenerbahçe’ye hizmet etmek isteyen birisi. Onun başarılı olması beni mutlu ediyor” dedi. Kazanmak üzere planlar yaptıklarının da altını çizen genç çalıştırıcı, “Biz kazanmak üzere plan yapıyoruz. Beraberliği korumayı düşünmüyoruz ama bazen ister istemez oyun sizi oraya götürür. İstediğiniz kadar üretmeye çalışın, futbolcuların bireysel duyguları bu şekilde ortaya çıkabilir. Ama oyuncuların isteği ve arzusunu bu şekilde görmedim. Baskı yediğimiz anlarda bile doğru pası verebilseydik, daha farklı olur. Fenerbahçe’nin oyunu güçlü ama doğru değerlendirecek takımlar için de fırsat doğurabilecek bir oyunu var. Onların planı bugün işledi” açıklamasını yaptı.