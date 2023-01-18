Emre Belözoğlu: Türkiye Kupası Avrupa için önemli hedef

Ziraat Türkiye Kupası'nı hedef gördüklerini dile getiren Belözoğlu, "Bu sene bakıldığında Avrupa'ya direkt gitmek adına tüm takımların arzu ettiği bir kupa. Önemli hedef. Kazandığımız için mutluyum. İlk yarıda son 15 dakika pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda da oyunun hakimiydik. Rakip geldiği anlarda golleri buldu ama dengemizi bozamadı. Oyuncularımız iştahı iyiydi. Son haftalarda bu iştah ve arzu beni çok mutlu ediyor. Kazanan taraf olmak güzel. İki takımı da tebrik ediyorum." diye konuştu.