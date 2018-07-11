Medipol Başakşehir, Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Melbourne City'den kaleci Yaren Sözer ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul kulübü yaptığı açıklamada, Avustralya 20 yaş altı milli takımında da forma giyen 1997 doğumlu genç kaleciyi 3. Lig ekibi Erokspor'a kiraladığını bildirdi.