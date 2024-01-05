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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Başakşehir, yarın evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak - Futbol Haberleri

        Başakşehir, yarın evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak

        RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:37
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        Başakşehir, Adana Demir'i ağırlıyor
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, yarın saat 16:00'da sahasında Adana Demirspor'la karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor. 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

        OPOKU VE BA CEZA SINIRINDA

        Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.

        Bu iki futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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