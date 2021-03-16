Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde siyah-beyazlılara 3-2 yenildikleri maçın 11’inden 6 değişiklik yaparak kupa mücadelesine çıktı. Kocaman, kalede Volkan Babacan’ın yerine Mert Günok’a şans verdi.

Mert, ligde 4 haftadır kadroda olmasına rağmen forma giymiyordu.

Milli oyuncu, ayrıca sakatlığı sebebiyle Süper Lig’de 14 ila 19. haftalar arasında da görev almamıştı.