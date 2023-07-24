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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başakşehir’de yolcu minibüsü alev topuna döndü

        Başakşehir’de yolcu minibüsü alev topuna döndü

        Başakşehir'de bir yolcu minibüsü alev topuna döndü. Minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:14
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        Faciadan dönüldü! Alev topuna döndü
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        Başakşehir’de bir yolcu minibüsü park halindeyken alev aldı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alev topuna dönen minibüs cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Yangın, dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’de park halindeki bir yolcu minibüsünde çıktı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı. Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.

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