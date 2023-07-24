Başakşehir’de yolcu minibüsü alev topuna döndü Başakşehir'de bir yolcu minibüsü alev topuna döndü. Minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.

Başakşehir’de bir yolcu minibüsü park halindeyken alev aldı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Alev topuna dönen minibüs cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’de park halindeki bir yolcu minibüsünde çıktı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı. Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.