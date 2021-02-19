Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor’a 1-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler kötü gidişata bu karşılaşmayla da son veremedi ve 3 puan hasreti 8 maça çıktı. Son galibiyetini 17. haftada deplasmanda Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla alan İstanbul temsilcisi, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 2 beraberlik elde etti.
Başakşehir, evinde Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük’e de 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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