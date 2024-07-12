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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor - Futbol Haberleri

        Başakşehir’in Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oluyor

        UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu ilk ayak mücadelesi, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 01:07 Güncelleme: 12.07.2024 - 01:07
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        Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oluyor!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuva olan UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turunda bugün 23 maç yapıldı.

        RAMS Başakşehir'in rakibinin belli olacağı La Fiorita-Isloch Minsk eşleşmesinde ilk maçı, Belarus ekibi Isloch Minsk deplasmanda 1-0 kazandı.

        Rövanş karşılaşmalarının 17-18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta bugün alınan sonuçlar şöyle:

        Siauliai-Levadia: 0-2

        Malisheva-Buducnost Podgorica: 1-0

        Aktobe-Sarajevo: 0-1

        Leipaja-Vikingur: 1-1

        NK Bravo-Connah's Quay: 0-1

        Noah-Shkendija: 2-0

        Magpies-Derry City: 2-0

        Atletic Escaldes-Diddeleng: 0-1

        Kalev-Urartu: 1-2

        Floriana-Tre Penne: 3-1

        Torpedo-Milsami: 2-4

        Torpedo Kutaisi-Tirana: 1-1

        UNA Strassen-Kuopion: 0-0

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        VPS-Zalgiris Vilnius: 1-2

        Caernarfon-Crusaders: 2-0

        Bala-Paide: 1-2

        Partizani-Marsaxlokk: 1-1

        Tikves-Breidablik: 3-2

        La Fiorita-Isloch: 0-1

        Shelbourne-St.Joseph's: 2-1

        Mornar-Dinamo Tiflis: 2-1

        Stjarnan-Linfield: 2-0

        Valur-Vllaznia: 2-2

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