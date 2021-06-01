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Başantrenör Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon"

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Her zaman daha iyisi olabilir ama bu sene geçirdiğimiz sezon Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon." dedi.

Başantrenör Ufuk Sarıca:

Sarıca,

Kovid-19 salgını döneminde çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Takım olarak iki defa Kovid-19 konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Sarıca, "Öncelikle hepimizin bu durumdan sağlık olarak kurutulmamızı ve gelecek sezon taraftarlarla seyircili bir sezon olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Finale yükseldikleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nin hemen ardından mücadele ettikleri play-off'ta yarı finalde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olduklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Her zaman daha iyisi olabilir ama bu sene geçirdiğimiz sezon Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon. Fenerbahçe Beko'yu geçebilirdik, geçebileceğimizi de gösterdik. Çok da dişe diş, zevkli bir seri oldu. Yeri gelmişken Fenerbahçe Beko'yu da kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ve başarılar diliyorum. Karşınızda Euroleague Final Four'u için kurulmuş çok geniş bir kadro var. İstanbul'da bir maç kazanıp saha avantajını dengeledik ama bizim bütün sezon boyunca en büyük eksiklerimizden biri olan taraftarımız yoktu. O itici gücü, o ev sahibi avantajını elde edemedik."

Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduğunu ve hangisinin maçta forma giyeceğini karşılaşmalardan 45 dakika önce öğrenebildiklerini belirten Sarıca, "Bence adil bir olmayan bir durum var aslında. Buna rağmen mücadele eden, son topa kadar oyunda kalan, hiç pes etmeyen bir takım vardı. Bu seriyi de böyle oynadık. Çok ufak nüanslarla özellikle İzmir'deki iki maçı da son anlarda kaybettik." diye konuştu.

Sarıca, Amath M'Baye ve Raymar Morgan'ın sakatlıklarına rağmen büyük bir özveriyle mücadele ettiğine işaret etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktıklarını anımsatan Sarıca, "Bunu hazmedemedik, içselleştiremedik. Döner dönmez ertesi gün bir erteleme maçı ve hemen play-off oynadık. Son 21 günde 11 maç oynamışız. 2 sene önce kurulmuş bir takım ve yeniden yapılanma var. İki sene önceye gittiğimizde 3 sene arka arkaya play-off yapamamış bir Pınar Karşıyaka var. Geçen sezon Avrupa'da yarı final, ligde ikincilik. Bu sene yine final ve koca sezonu üçüncü bitiriyorsunuz. Buralara hedef olabilmek en önemli hadise. Sizden daha büyük bütçelere kendinizi hedef olarak almak bence Pınar Karşıyaka için önemli bir hadise." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka'nın camiayı ve taraftarları iyi temsil ettiğini belirten Sarıca, bunu büyüterek devam ettirmek ve sürdürülebilir başarı ortaya koymak gerektiğini sözlerine ekledi.

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