Başarılı Olmak İçin En Güzel Motivasyon Sözleri – Sizi Başarıya Ulaştıracak Motive Edici Sözler ve Kelimeler

Motivasyon Sözleri 0:00 / 0:00

insan yaşantısında önemli bir yer tutar. Tam bu noktada, motive edici sözler, yazılar ve kelimeler ile bu durumu tersine çevirmek mümkündür. Motive edici sözler ile kişinin özgüveni yükselirken azmi de artar. BAŞARI MOTİVASYON SÖZLERİ İnsanların duygu durumları değişiklik gösterdiğinden dolayı, kısa bir motivasyon sözü ile dahi bütün olumsuzlukları olumlu bir hâle çevirmek son derece olasıdır. Hırsınızı adeta arşa çıkartacak, yaptığınız işte sizi başarılı kılacak ve sınavlarda başarıya ulaştıracak motivasyon sözleri, kelimeleri ve yazıları seçeneklerini sizler için derledik. Unutmayın, başarı motivasyon sözleri ile zihninize pozitif mesajlar verebilirsiniz.

MOTİVASYON NEDİR, NASIL ARTTIRILIR? Motivasyon, her şeyi başarmak için kişilerin güdülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kişileri harekete geçirmek mümkündür. Başarmak için seçilen bir yolda çeşitli zorluklarla karşılaşmak beklenen bir durumdur. Motivasyonu az olan kişiler hangi işte olursa olsun o işi bitirmeden yarıda bırakabilir. Yarıda bırakılan bir işte başarılı olmak söz konusu değildir. Bu gibi durumlarda motivasyon devreye girerek, seçtiğiniz yolda başarılı olmanıza yardımcı olur.

MOTİVASYON SÖZLERİ "Kaybolmak yolu öğrenmektir." – Afrika atasözü "Yüksek bir tepeye tırmandığında daha tırmanacak çok tepe olduğunu göreceksin." - Nelson Mandela "Bugün sahip oldukların için teşekkür et ve yarın sahip olacakların için savaşmaya başla." - William Shakespeare "Gerçek olmak için doğdun mükemmel olmak için değil." - Anonim

"Sizi gerçekten motive edebilen tek kişi kendinizdir." - Shaquille O'Neal "Bugün içinde bulunduğunuz mücadele, yarın ihtiyacınız olan gücü geliştiriyor." - Robert Tew "Hayat her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır." - Stephen Hawking

BAŞARI SÖZLERİ "Kendini fetheden bir adam, savaşta bin kişiyi fetheden birinden daha büyüktür". -Buda "Tanrınızdan kolay bir hayat dilemeyin; zor olana dayanabilecek güç dileyin." -Bruce Lee "Zihnin senin sınırındır. Zihnin, bir şeyi yapabileceğine inandığı sürece başarabilirsin. Kendine %100 inanmalısın." -Arnold Schwarzenegger "Bundan yirmi yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık… Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin." -Mark Twain

BAŞARIYA ULAŞTIRACAK SÖZLER Asla mutluluğa giden yol yoktur. Çünkü mutluluğun kendisi yoldur. Konu işlerin yürütülmesine gelince, motivasyon her şeydir. - Lacocca Eğer bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız, onu yapmayı başarırsınız. İnsana olanlar değil. O insanın içinde olanlar önemlidir. - Louis Mann Yaşamınızdaki her sorun, içinde bir armağan saklar. Yeter ki inanın. Size yol gösterilebilir fakat yalnız yürümek zorundasınız. - Sang H. Kim

MOTİVE EDİCİ SÖZLER Başlangıç, işin en önemli kısmıdır. Bizim seçtiklerimiz, gerçekte ne olduğumuzu gösteren, yeteneklerimizden çok daha fazlası. Her başarı, deneme kararıyla başlar. Tüm merdivenleri görmeseniz bile ilk adımınız inanç olmalı.

Bir gün geçmişe baktığınızda en güzel yıllarınızın mücadele ile geçen yıllar olduğunu göreceksiniz. Sadece çok ileri gitme riskini alanlar ne kadar ileri gidebildiklerini görür. Şu an olacağını düşündüğün yerde olmadığın için kendini affet. Dünya herkesi kırar ve bazıları kırılan yerlerinden güçlenir.

MOTİVE EDİCİ KELİMELER Başarılı olmak istiyorsanız, başarının bilinen yollarını dolaşmak yerine yeni yollar keşfedin. “İyi yapılmış bir iş, iyi söylenmiş bir işten daha iyidir!” - Benjamin Franklin Batan güneş için ağlamayın; yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin. - Dale Camegie Bilmek yeterli değil; uygulamalıyız! İstemek yeterli değil yapmalıyız! Çatışman ne kadar zorsa, zaferin de o kadar şereflidir! - Thomas Paine “Dünden ders çıkar, bugünü yaşa, yarın için umut et!” - Albert Einstein Zor iş olmadan, yabani otlardan başka bir şey büyümez!