Başarısız olmanın da bir sanat olduğunu kanıtlayan fotoğraflar
Sosyal medyanın aşırı yoğunlaştığı dünyamızda herkes başarısıyla övünüyormuş gibi görünebilir. Ancak sadece en iyiyi ve en havalıyı göstermekle kalmayıp, başarısız deneyimlerini de paylaşıp onlar hakkında konuşan ve onlara gülme cesaretinde bulan bazı cesur insanlar da var.
"'Başardım!' İlk defa ombre oje yapmayı denedim...."
"Bugün kızakla kaymayı denedim."
"Arkadaşım annesi gibi giyinip telefonunu geri almaya çalıştı."
"Yeni kablo hatlarını döşedik patron!"
"Arkadaşlarımın köpeğinin saç kesimi gerçekten 'çok güzel'."
"Kuaförünüzden asla “farklı bir şey” istemeyin."
"Kız arkadaşım pencereye bir kuş çarptığında köpeğiyle fotoğraf çekmeye çalıştı..."
"Mart ayındaki düğünüm için basit bir manikür yaptırmak istiyordum. Elimde kalan bu oldu. Üzüldüm ama aynı zamanda gülmeden de duramadım."
"Arkadaşım kızının güzel bir fotoğrafını çekmeye çalıştı..."
"Nişanlım donut yapmaya çalıştı ama çok fazla hamur ekledi. Sizi 'donut'larla tanıştırayım!"
“Bugün ön dişimin kırılmasının 2. yıl dönümünü kutluyorum. Diğerini de pastırma yerken kırmıştım."
"Güvenlik bu kediyi süpermarketten çıkarmaya çalıştı, başaramadı."
"4 yıl boyunca saçlarımı uzattım. Tüm yetişkin hayatım boyunca en sağlıklısıydı. İstediğim ve elde ettiğim şey buydu."
"Wish'ten çevrimiçi olarak 100 dolarlık bir gelinlik siparişi verirken ne yanlış gidebilir ki?"
"Kelimenin tam anlamıyla iş yerindeki bir tuvaletteyim, palyaço boyasıyla kaplanmış durumdayım ve az önce silmeyi denedim ama çıkmıyor."
Kaynak: Reddit, Imgur