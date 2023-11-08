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        Haberler Yaşam Başarısızlığın kitabını yazan en ilginç 'tasarımlar'

        Başarısızlığın kitabını yazan en ilginç 'tasarımlar'

        Her tasarım biraz ilham, biraz sanat ve biraz yaratıcılıkla ilgilidir. Ancak bazen öyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ki "Bunda hangisi var?" diye sormak zorunda kalıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:30
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        "Neden otel odaları eşimi izlememi sağlamakta ısrar ediyor? Odayı bir arkadaşımla ya da ebeveynimle paylaşmadığım için mutluyum…"

        2

        "Mutfak tasarlayan ve monte eden bir bölümü olan bir şirkette çalışıyorum, burası bizim dinlenme odamız."

        3

        "Tuvaletin hemen arkasındaki alçak pencere."

        4

        "Büyükbabamın halı kaplı banyosu."

        5

        "Duş almak isteyen var mı?"

        6

        "Artık otobüs beklemek yok."

        7

        "Çamura batmış görüntü."

        8

        "Lekeli gibi görünen bu şortlar."

        9

        "Bu yeni kapüşonluyu aldım ve herkes bana neden ıslandığımı sordu, ben de onlara bunun kapüşonlunun tasarımı olduğunu söylemek zorunda kaldım."

        10

        "Amazon bana o kadar büyük bir kutu içinde oje gönderdi ki, evde olmadığımda onu almak için postaneye gitmek zorunda kaldım."

        11

        "Şimdiye kadarki en kötü kaydırak tasarımı."

        12

        "Evsizleri caydırmak için tasarlandı. Kelimenin tam anlamıyla herkes için rahatsız edici."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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