Başbuğ davasında 6 isim şikayetini geri çekti 0:00 / 0:00

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2020 yılında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Başbuğ, özellikle askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak yasa değişikliğini işaret etmiş ve bunun araştırılması gerektiğini söylemişti.

Bu sözlerin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 AK Partili isim, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara 75.Asliye Ceza Mahkemesi'nde Başbuğ hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması da 3 Mart tarihinde gerçekleşmişti.