Basel - Feyenoord maçı öncesi rakamlar

Basel ve Feyenoord, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Basel 13 puana sahip olarak 79. sırada yer alırken Feyenoord 3 puanda ve 565. sırada. Basel son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Feyenoord son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 109 kodlu maçı oynayanlar; Basel galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.40, Feyenoord galibiyet oranı 2.30.

Basel son haftadaki Feyenoord müsabasında 1-0 kazandı.

Feyenoord, Basel karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Basel, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Basel, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Feyenoord, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Feyenoord, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.