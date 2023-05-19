UEFA Konferans Ligi yarı final mücadelesinde Basel ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Yarı final ilk maçını 2-1 kazanan Basel, ikinci maçın 120+9. dakikasında kalesinde gördüğü gol ile Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.