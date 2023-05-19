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Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu...

UEFA Konferans Ligi yarı final mücadelesinde Basel, Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından ise ülkemizi sevindirecek bir gelişme yaşandı. UEFA ülkeler sıralamasında İsviçre'nin Türkiye'yi geçme şansı kalmadı. Ülkemizin seneye Avrupa'ya kaç takım göndereceği de belli oldu...

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  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    UEFA Konferans Ligi yarı final mücadelesinde Basel ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Yarı final ilk maçını 2-1 kazanan Basel, ikinci maçın 120+9. dakikasında kalesinde gördüğü gol ile Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    Bu sonucun ardından ise ülkemizi sevindirecek bir gelişme yaşandı. Herhangi bir Avrupa turnuvasında İsviçre takımı kalmazken, UEFA ülkeler sıralamasında İsviçre'nin Türkiye'yi geçme şansı kalmadı. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    Sıralamayı 12. sırada tamamlayan ülkemizin seneye Avrupa'ya kaç takım göndereceği de belli oldu. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    5 TAKIM GİDECEK

    2024/25 sezonunda Spor Toto Süper Lig'den 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    Spor Toto Süper Lig şampiyonu olacak takım Şampiyonlar Ligi play-off turu ile organizasyona katılacak. Ligin ikincisi ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'na katılarak Avrupa macerasını başlatacak. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    Üçüncü sırada ligi tamamlayan ekip UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu oynayacakken, dördüncü sırada bitiren ekip ise UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ile Avrupa kupalarına başlangıç yapacak. 
  • Basel kaybetti, Türkiye kazandı! Ülke sıralamasında yerimiz belli oldu: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

    Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan ekip ise UEFA Avrupa Ligi play-off turu ile maceraya katılacak. 

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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