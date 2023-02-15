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Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel: Gol atarsak sevinç yaşamayacağız

Trabzonspor ile yarın UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacak olan Basel'in sportif direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda bunu oyuncularıma söyleyeceğim." dedi.

Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel: Gol atarsak sevinç yaşamayacağız
AA

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'in sportif direktörü Heiko Vogel, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda bunu oyuncularıma söyleyeceğim." dedi.

İsviçre ekibinin başında sahaya çıkacak Vogel, 4 saatlik uçuşun ardından otele geldiklerini belirterek, "Yarınki maçın burada tamamen bu olaylardan ötürü önemsiz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

Trabzonspor'un "gol ya da başka olayda sevinç yapılmaması" yönündeki kararına ilişkin ise Vogel, "Buradan Trabzonspor'un aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle biz de buna katılacağız. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim. Biz de Trabzonspor'un bu kararına katılacağız." ifadelerini kullandı.

Vogel, Trabzonspor'un oyuncularının "Oynamak zorunda olduğumuz bir müsabaka olduğumuz için oynayacağız" şeklindeki ifadelerini, "siz kendi takımınıza nasıl yansıttınız' şeklindeki soruya da "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu yüzden ekstra bir motivasyonumuz yok." şeklinde yanıt verdi.

ADAMS'IN AÇIKLAMALARI

Basel'in savunma oyuncusu Kasım Adams ise "Kesinlikle burada Trabzonspor'un hocasının da ifade ettiği gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Biz de yarın bu anlamda burada sadece futbol oynayıp tekrar evimize döneceğiz" dedi.

Adams, İsviçreli oyuncuların da üzgün görülmesine ilişkin ise "Öncelikle takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik zor bir zamanda maç oynayacağız. Tek amacımız bu maçı oynayıp tekrar evimize dönmek olacak. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz yok." diye konuştu.

MEDYA YETKİLİSİ SIMON WALTER: RÖVANŞ MAÇINDA KAMPANYA YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Basel Kulübü Medya İletişim Yetkilisi Simon Walter ise kulüp adına açıklamada bulunarak, "Geçen hafta yaşadığınız deprem olayından dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileğimizi ifade ediyoruz. Kalbimizin sizinle olduğunu bilmenizi istiyoruz. Burada yarın oynanacak olan maçı futbol anlamında önemi pek olmamakla beraber rakibimizin burada göstermiş olduğu depremzedelere yardım kampanyasını biz de canı gönülden destekliyoruz ve bu anlamda rakibimiz Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz böyle bir düşünceyle maça çıkacakları için. Yani burada toplanacak gelirin depremzedelere bağışlanacak olmasını biz de destekliyoruz." diye konuştu.

Rövanş maçında kendilerinin de depremzedeler için bir kampanya yapmayı düşündüklerinin altını çizen Walter, "Biz de rövanş maçında bir bağış kampanyası yapmayı düşünüyoruz. Bu konu hakkında bilgilendirme yapacağız. İsviçre'deki bir STK ile ortak bir çalışmayla biz de desteklerimizi Türk halkına göstereceğiz." şeklinde konuştu.

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