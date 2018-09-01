Basel - Thun maçı ne zaman?

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Basel, 02 Eylül 2018 Pazar günü Thun takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Basel 8 puanla 2. sırada, Thun 7 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Basel, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Thun, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 663. İddaa'da Basel kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Thun kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Basel önceki hafta Luzern mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Thun ise Sion karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Basel, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 6 gol yedi.

Thun, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thun 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ