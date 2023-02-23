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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. STAT: St. Jakob-Park

HAKEM: Mateu Lahoz

SAAT: 23.00

YAYIN: TV8 Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade, Novoa, Xhaka, Burger, Amdouni, Diouf, Zeqiri TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR? Trabzon'da oynanan ilk maçı Larsen'in golüyle 1-0 kazanan bordo-mavililerin son 16'ya yükselmesi için herhangi bir beraberlik veya galibiyet yetiyor. Trabzonspor rakibine tek farklı mağlup olduğu takdirde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Basel'in iki veya daha farklı galibiyetlerinde ise Trabzonspor Avrupa'ya veda edecek.

AVRUPA'DA 149. MAÇ Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarınaki 149. karşılaşmasına çıkıyor. Bordo-mavililer, Avrupa'da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez gol havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavililer ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 maç oynadı.

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına deplasmanda çıkıyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

BASEL İLE 4. RANDEVU Trabzonspor ile Basel, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez rakip oldu. İki takım ilk olarak 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İki takım arasında geçen hafta Trabzon'da oynanan mücadeleyi ise bordo-mavililer 1-0 kazanmıştı.