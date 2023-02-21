TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?



Sahasında 1-0 mağlup ettiği Basel ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ettiği ya da berabere kaldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.



Bordo mavililer, rakibine tek farklı mağlup olması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü kuralının olmadığı turnuvada temsilcimiz, rakibine 2 ya da daha farklı skorla mağlup olması durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.