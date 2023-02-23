Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu karşılaşması kapsamında temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımıyla rövanş müsabakasına çıkıyor. İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan bordo mavililer adını son 16'ya yazdırmak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek futbolseverler, Basel-Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta ve müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte UEFA Konferans Ligi Basel-Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11'leri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    UEFA Konferans Ligi heyecanı play-off maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Basel ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi karşısında son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. İlk maçı Trabzonspor kendi sahasında Basel'i 1-0 mağlup ederek bir üst tur için avantajı elde etmişti. Peki, "Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte  Basel-Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar...
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Basel Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak.
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    BASEL TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Basel Trabzonspor maçı maçı TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

    Sahasında 1-0 mağlup ettiği Basel ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ettiği ya da berabere kaldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    Bordo mavililer, rakibine tek farklı mağlup olması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü kuralının olmadığı turnuvada temsilcimiz, rakibine 2 ya da daha farklı skorla mağlup olması durumunda Konferans Ligi'ne veda edecek.
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, M.Gomez.
  • Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi TS maçı muhtemel ilk 11'ler

    BASEL'İN MUHTEMEL 11'İ

    Hitz, Lopez, Pelmard, Adams, Calafiori, Frei, Diouf, Amdouni, Ndoye, Novoa, Zeqir

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.