UEFA Konferans Ligi heyecanı play-off maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda Basel ile karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi karşısında son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. İlk maçı Trabzonspor kendi sahasında Basel'i 1-0 mağlup ederek bir üst tur için avantajı elde etmişti. Peki, "Basel-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Basel-Trabzonspor maçına dair tüm ayrıntılar...