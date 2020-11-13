Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR