İHA

Korona virüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi. Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr.Ferit Alaybeyoğlu’nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Başhekim Alaybeyoğlu’nun test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi.