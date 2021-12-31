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Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu

Kayseri'de sokakta gezen pitbull cinsi köpek korkuttu. Mahallenin ihbarı üzerine gelen ekipler köpeği yakalayıp, bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Başıboş pitbull tedirginliğe neden oldu
Sokakta gezen pitbull bakım merkezine götürüldü
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DHA

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, önce araçlara ardından bazı vatandaşlara doğru koştu. Tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı. Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı. Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

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